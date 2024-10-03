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Новое трансферное окно для Клубного чемпионата мира: игроки получат шанс сменить клуб

Общие новости
Обновлено

Новые правила

Новое трансферное окно для Клубного чемпионата мира: игроки получат шанс сменить клуб

ФИФА

Новина українською

В ответ на обновленный формат Клубного чемпионата мира, который состоится в США в июне-июле следующего года, ФИФА решила открыть специальное трансферное окно с 1 по 10 июня.

Это решение позволит игрокам, которые становятся свободными агентами 30 июня, подписать контракт с новой командой и сразу же выступить на престижном турнире.

ФИФА также согласилась сделать исключение из правила, согласно которому клубы должны отпускать игроков на национальные сборы для игр и турниров в даты, которые утверждены международным календарем.

Это касается игроков США и Мексики, которые могли быть вызваны на Золотой кубок, который также будет играть в США с 14 июня по 6 июля.

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ФИФА Клубный чемпионат мира
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1 голосов
Источник:
АР news
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
03.10.2024 в 19:41
То есть, из-за этого г@внотурнира пострадают сборные? Печалька
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0
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
03.10.2024 в 19:41
То есть, из-за этого г@внотурнира пострадают сборные? Печалька
Ответить
0
0

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