Новое трансферное окно для Клубного чемпионата мира: игроки получат шанс сменить клуб
Новые правила
ФИФА
В ответ на обновленный формат Клубного чемпионата мира, который состоится в США в июне-июле следующего года, ФИФА решила открыть специальное трансферное окно с 1 по 10 июня.
Это решение позволит игрокам, которые становятся свободными агентами 30 июня, подписать контракт с новой командой и сразу же выступить на престижном турнире.
ФИФА также согласилась сделать исключение из правила, согласно которому клубы должны отпускать игроков на национальные сборы для игр и турниров в даты, которые утверждены международным календарем.
Это касается игроков США и Мексики, которые могли быть вызваны на Золотой кубок, который также будет играть в США с 14 июня по 6 июля.
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