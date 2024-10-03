Ибрагимович подарил себе на День рождения Ferrari
Автомобиль стоит примерно 662 000 долларов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 октября, Златан Ибрагимович отмечает свой 43-й День рождения.
Швед решил сделать себе особенный подарок. На своей странице в Instagram Ибрагимович поделился фотографией с новеньким суперкаром Ferrari SF90 Stradale, который стоит примерно 662 000 долларов.
Под фотографией с новым автомобилем Златан оставил подпись: "С днем рождения, Златан".
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