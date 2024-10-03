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Ибрагимович подарил себе на День рождения Ferrari

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Автомобиль стоит примерно 662 000 долларов

Ибрагимович подарил себе на День рождения Ferrari

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 октября, Златан Ибрагимович отмечает свой 43-й День рождения.

Швед решил сделать себе особенный подарок. На своей странице в Instagram Ибрагимович поделился фотографией с новеньким суперкаром Ferrari SF90 Stradale, который стоит примерно 662 000 долларов.

Под фотографией с новым автомобилем Златан оставил подпись: "С днем рождения, Златан".

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Златан Ибрагимович Ferrari
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