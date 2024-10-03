Ибрагимович подарил себе на День рождения Ferrari

Сегодня, 3 октября, Златан Ибрагимович отмечает свой 43-й День рождения.

Швед решил сделать себе особенный подарок. На своей странице в Instagram Ибрагимович поделился фотографией с новеньким суперкаром Ferrari SF90 Stradale, который стоит примерно 662 000 долларов.

Под фотографией с новым автомобилем Златан оставил подпись: "С днем рождения, Златан".