Поражения Динамо и Ромы Артема Довбыка, победа и ассист Мудрика, а также большая потеря Ювентуса. Главные новости за 3 октября

Вчера состоялся второй тур этапа лиги в Лиге Европы и киевское "Динамо" противостояло немецкому "Хоффенхайму". После поражения от "Лацио" от подопечных Шовковского ожидался достойный ответ, однако мы увидели еще одно поражение, на этот раз со счетом 0:2. Важно отметить, что если сравнивать этот матч с прошлым в Лиге Европы, то игра киевлян стала немного лучше, однако результаты получить это не помогло. Соперник хорошо использовал свои шансы. Дублем отметился Гложек и этот результат означает, что "Динамо" на последнем месте в турнирной таблице на данный момент.

Кроме киевского "Динамо", играли свои матчи второго тура Лиги Европы и другие команды. Матчей было немало, мы лишь выделим интересные и иногда неожиданные результаты. "Лацио" у себя дома разгромил "Ниццу" со счетом 4:1 и теперь среди лидеров турнирной таблицы. Проблемный "Манчестер Юнайтед" проигрывал "Порту" 3:2 до последних минут, даже остался в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша, но все равно спасся благодаря голу Гарри Магуайра.

Также "Реал Сосьедад" неожиданно у себя дома проиграл бельгийскому "Андерлехту", а "Галатасарай" не смог одолеть рижский "РФШ". Также "Олимпиакос" без Романа Яремчука обыграл "Брагу", а "Рома", которая выпустила Довбыка только после 60-й минуты, уступила "Эльфсборгу". Обо всех остальных результатах вы можете почитать по ссылке выше.

После того, как несколько недель назад начались два главных еврокубка, вчера к ним присоединился и третий, был сыгран первый тур основного этапа Лиги Конференций. Из интересного стоит отметить победу "Челси" над "Гентом" со счетом 4:2. Михаил Мудрик вышел в старте и провел на поле весь матч, отметившись голевой передачей в моменте с первым голом.

"Бетис", выпустив на поле второй состав, не смог справиться с "Легией" на выезде. Единственный гол поляки забили еще в первом тайме и команде Пеллегрини не нашлось что на это ответить. Также неожиданно проиграл "Копенгаген", который у себя дома принимал "Ягеллонию". Также спокойную победу оформила "Фиорентина", которая противостояла "Нью-Сейнтсу".

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко может сменить травмированного Виктора Цыганкова в основном списке сборной, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас. Сейчас 34-летний Ярмоленко восстанавливается после повреждения, из-за чего и пропустил игру с "Хоффенхаймом" в Лиге Европы. По информации источника, Ярмоленко будет готов сыграть в ближайшем туре УПЛ - с "Кривбассом" (6 октября). А затем и поехать после этого в сборную Украины.

Бразильский защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер получил травму в первой половине встречи с "Лейпцигом" (3:2) в Лиге чемпионов, из-за чего был заменен уже на шестой минуте. По данным журналиста Мирко Николино, 27-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку с задействованием мениска и пропустит остаток сезона.

Известный 79-летний румынский тренер Мирча Луческу, который сейчас возглавляет сборную Румынии, заявил, где он намерен завершить карьеру. "Я люблю сборную Румынии, это был мой долг возглавить эту команду. Я хочу закончить мою очень долгую карьеру в Румынии. Наша основная цель сейчас — выигрывать каждую игру. Я думаю мое присутствие здесь помогает команде. Я пока что не представляю свою жизнь без футбола", — сказал Луческу.