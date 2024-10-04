Клуб Роналду не хочет лететь в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов

22 октября саудовский "Аль-Наср" должен сыграть в Тегеране (столице Ирана) против "Эстегляля" в рамках Лиги чемпионов АФК.

Однако, по данным издания Marca, клуб звёздного нападающего Криштиану Роналду на данный момент не хочет ехать в Иран из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в ближайшее время Тегеран может стать одним из самых опасных городов в регионе, и в связи с этим саудовцы не намерены рисковать безопасностью своих игроков.

5 октября "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Орубы" в национальном чемпионате.