  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Клуб Роналду не хочет лететь в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов

Общие новости

Слишком велика опасность

Клуб Роналду не хочет лететь в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22 октября саудовский "Аль-Наср" должен сыграть в Тегеране (столице Ирана) против "Эстегляля" в рамках Лиги чемпионов АФК.

Однако, по данным издания Marca, клуб звёздного нападающего Криштиану Роналду на данный момент не хочет ехать в Иран из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в ближайшее время Тегеран может стать одним из самых опасных городов в регионе, и в связи с этим саудовцы не намерены рисковать безопасностью своих игроков.

5 октября "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Орубы" в национальном чемпионате.

По теме
yellow-arrow
Поражения Динамо и Ромы, ассист Мудрика, а также большая потеря Ювентуса. Главные новости за 3 октября
yellow-arrow
Ибрагимович подарил себе на День рождения Ferrari
yellow-arrow
Новое трансферное окно для Клубного чемпионата мира: игроки получат шанс сменить клуб
Иран Аль-Наср Лига чемпионов АФК
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости