Игрока Ливерпуля допустили к участию в сборной
Дарвин Нуньес получил дисквалификацию на пять матчей во время проведения Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Уругвая подала апелляцию на дисквалификацию игрока "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. Таким образом, игрок допущен к участию в турнире на время рассмотрения дела.
После поражения от Колумбии в Копа Америка (0:1) несколько игроков и сотрудников сборной Уругвая вступили в стычку с болельщиками на трибунах. На видео видно, что Дарвин Нуньес пытался бросить в фанатов стул. Из-за этого нападающего "Ливерпуля" дисквалифицировали на 5 матчей.
Позже игроки заявили, что таким образом они защищали свои семьи, которые присутствовали на матче и сидели на трибуне. Также, по их словам, полицейские не могли контролировать обстановку, а некоторые болельщики были в нетрезвом виде.
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