GiveMeSport составил список самых переоцененных футболистов на данный момент
В список включен Михаил Мудрик
Getty Images / Global Images Ukraine
GiveMeSport опубликовал имена футболистов, не оправдавших ожиданий.
Критериями составления рейтинга называются статистика, репутация, конечный успех и то, как игроки оценивают в мире футбола.
- Неймар, "Аль-Хилаль";
- Жоау Феликс, "Челси";
- Джанлуиджи Доннарумма, "ПСЖ";
- Антони, "Манчестер Юнайтед";
- Михаил Мудрик, "Челси";
- Ромелу Лукаку, "Наполи";
- Джордан Хендерсон, "Аякс";
- Маркус Рашфорд, "Манчестер Юнайтед";
- Виктор Осимхен, "Галатасарай";
- Альваро Мората, "Милан".
Напомним, Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" летом 2023 года, но провел за команду лишь 5 матчей, отметившись 1 голом и 3 ассистами, после чего получил тяжелую травму, от которой восстанавливается уже почти год.
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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