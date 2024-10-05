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GiveMeSport составил список самых переоцененных футболистов на данный момент

Общие новости

В список включен Михаил Мудрик

GiveMeSport составил список самых переоцененных футболистов на данный момент

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

GiveMeSport опубликовал имена футболистов, не оправдавших ожиданий.

Критериями составления рейтинга называются статистика, репутация, конечный успех и то, как игроки оценивают в мире футбола.

  1. Неймар, "Аль-Хилаль";
  2. Жоау Феликс, "Челси";
  3. Джанлуиджи Доннарумма, "ПСЖ";
  4. Антони, "Манчестер Юнайтед";
  5. Михаил Мудрик, "Челси";
  6. Ромелу Лукаку, "Наполи";
  7. Джордан Хендерсон, "Аякс";
  8. Маркус Рашфорд, "Манчестер Юнайтед";
  9. Виктор Осимхен, "Галатасарай";
  10. Альваро Мората, "Милан".

Напомним, Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" летом 2023 года, но провел за команду лишь 5 матчей, отметившись 1 голом и 3 ассистами, после чего получил тяжелую травму, от которой восстанавливается уже почти год.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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