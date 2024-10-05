GiveMeSport составил список самых переоцененных футболистов на данный момент

GiveMeSport опубликовал имена футболистов, не оправдавших ожиданий.

Критериями составления рейтинга называются статистика, репутация, конечный успех и то, как игроки оценивают в мире футбола.

Неймар, "Аль-Хилаль"; Жоау Феликс, "Челси"; Джанлуиджи Доннарумма, "ПСЖ"; Антони, "Манчестер Юнайтед"; Михаил Мудрик, "Челси"; Ромелу Лукаку, "Наполи"; Джордан Хендерсон, "Аякс"; Маркус Рашфорд, "Манчестер Юнайтед"; Виктор Осимхен, "Галатасарай"; Альваро Мората, "Милан".

Напомним, Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" летом 2023 года, но провел за команду лишь 5 матчей, отметившись 1 голом и 3 ассистами, после чего получил тяжелую травму, от которой восстанавливается уже почти год.