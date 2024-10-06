Игрок Шахтера вошел в десятку лучших атакующих полузащитников мира до 23-х лет

CIES обнародовал список десяти лучших атакующих полузащитников мира в возрасте до 23 лет.

Список возглавил игрок "Челси" Коул Палмер, а на девятом месте разместился игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков.

Коул Палмер ("Челси", Англия); Кенан Йилдиз ("Ювентус", Италия); Кендри Паэс ("Индепендьенте дель Валле", Эквадор); Диего Гомес ("Интер Майами", США); Клаудио Эчеверри ("Ривер Плейт", Аргентина); Педри Гонсалес ("Барселона", Испания); Тьяго Фернандес ("Велес Сарсфилд", Аргентина); Гейден Гакни ("Миддлсбро", Англия); Георгий Судаков ("Шахтер", Украина); Мохаммаду Думбия ("Антверпен", Бельгия).

Напомним, в этом сезоне Судаков провел за "Шахтер" 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.