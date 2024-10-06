Игрок Шахтера вошел в десятку лучших атакующих полузащитников мира до 23-х лет
Георгий Судаков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
CIES обнародовал список десяти лучших атакующих полузащитников мира в возрасте до 23 лет.
Список возглавил игрок "Челси" Коул Палмер, а на девятом месте разместился игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков.
- Коул Палмер ("Челси", Англия);
- Кенан Йилдиз ("Ювентус", Италия);
- Кендри Паэс ("Индепендьенте дель Валле", Эквадор);
- Диего Гомес ("Интер Майами", США);
- Клаудио Эчеверри ("Ривер Плейт", Аргентина);
- Педри Гонсалес ("Барселона", Испания);
- Тьяго Фернандес ("Велес Сарсфилд", Аргентина);
- Гейден Гакни ("Миддлсбро", Англия);
- Георгий Судаков ("Шахтер", Украина);
- Мохаммаду Думбия ("Антверпен", Бельгия).
Напомним, в этом сезоне Судаков провел за "Шахтер" 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:CIES
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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