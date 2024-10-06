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Игрок Шахтера вошел в десятку лучших атакующих полузащитников мира до 23-х лет

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Георгий Судаков

Игрок Шахтера вошел в десятку лучших атакующих полузащитников мира до 23-х лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

CIES обнародовал список десяти лучших атакующих полузащитников мира в возрасте до 23 лет.

Список возглавил игрок "Челси" Коул Палмер, а на девятом месте разместился игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков.

  1. Коул Палмер ("Челси", Англия);
  2. Кенан Йилдиз ("Ювентус", Италия);
  3. Кендри Паэс ("Индепендьенте дель Валле", Эквадор);
  4. Диего Гомес ("Интер Майами", США);
  5. Клаудио Эчеверри ("Ривер Плейт", Аргентина);
  6. Педри Гонсалес ("Барселона", Испания);
  7. Тьяго Фернандес ("Велес Сарсфилд", Аргентина);
  8. Гейден Гакни ("Миддлсбро", Англия);
  9. Георгий Судаков ("Шахтер", Украина);
  10. Мохаммаду Думбия ("Антверпен", Бельгия).

Напомним, в этом сезоне Судаков провел за "Шахтер" 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Георгий Судаков Коул Палмер
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Источник:
CIES
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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