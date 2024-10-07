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Легенда Челси покинул греческий клуб после трёх матчей в качестве тренера. В чём причина?

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Легенда Челси покинул греческий клуб после трёх матчей в качестве тренера. В чём причина?

Getty Images/Global Images Ukraine

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51-летний Клод Макелеле покинул "Астерас" Триполис после трёх проведённых игр на должности главного тренера. Об этом сообщает Foot Mercato.

В этих матчах подопечные французского специалиста ни разу не потерпел поражения (две ничьи и одна победа), но руководство греческого клуба наложило определенные условия на его обязанности, из-за чего между сторонами возник конфликт.

Напомним, в течение своей профессиональной карьеры Макелеле запомнился выступлениями за "Челси", "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Марсель".

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Греция Клод Макелеле тренер
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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