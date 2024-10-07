Гарначо покинул лагерь сборной Аргентины из-за травмы
Футболист пропустит матчи против Венесуэлы и Боливии
utdreport
Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо вынужден покинуть расположение сборной Аргентины из-за повреждения.
Как сообщает Фабрицио Романо с посланием на TyC Sports, футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах против Венесуэлы и Боливии. Гарначо в ближайшее время пройдет полное медицинское обследование в "Манчестер Юнайтед", чтобы узнать о характере повреждения.
Алехандро в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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