Гарначо покинул лагерь сборной Аргентины из-за травмы

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо вынужден покинуть расположение сборной Аргентины из-за повреждения.

Как сообщает Фабрицио Романо с посланием на TyC Sports, футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах против Венесуэлы и Боливии. Гарначо в ближайшее время пройдет полное медицинское обследование в "Манчестер Юнайтед", чтобы узнать о характере повреждения.

Алехандро в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

