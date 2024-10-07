"Надеюсь, что скоро выздоровею". Гарначо рассказал, почему был вынужден покинуть расположение сборной Аргентины

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо рассказал, почему был вынужден покинуть расположение сборной Аргентины.

"У меня были проблемы с коленом в последних двух матчах, и я не смогу играть за сборную. Надеюсь, что скоро выздоровею и смогу быть на следующем сборе", - сказал игрок.