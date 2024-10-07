"Надеюсь, что скоро выздоровею". Гарначо рассказал, почему был вынужден покинуть расположение сборной Аргентины
У меня были проблемы с коленом (с)
Фото: premierleague.com
Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо рассказал, почему был вынужден покинуть расположение сборной Аргентины.
"У меня были проблемы с коленом в последних двух матчах, и я не смогу играть за сборную. Надеюсь, что скоро выздоровею и смогу быть на следующем сборе", - сказал игрок.
Напомним, что сборная Аргентины сыграет в квалификационном раунде на ЧМ 11 и 16 октября против Венесуэлы и Боливии соответственно.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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