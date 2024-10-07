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Таджикистан и Пакистан отказались играть товарняки с Россией

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Россияне за 2024 год провели 3 спарринга

Таджикистан и Пакистан отказались играть товарняки с Россией

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные Таджикистана и Пакистана отказались играть против России в товарищеских матчах.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Поединок против Таджикистана россияне предлагали провести в декабре, однако таджики отказалась, ссылаясь на то, что уже имеют запланированные матчи на эти даты.

Пакистан также отказался от игры против россиян, которая была запланирована на октябрь, поскольку они не успеют подготовиться к игре. Однако пакистанцы сообщили, что готовы сыграть в декабре.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Поэтому команда РФ играет спарринги, которые не входят в перечень ФИФА и УЕФА. Всего в 2024 году россияне сыграли только 3 спарринга. Их соперниками были сборные Беларуси, Сербии и Вьетнама.

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