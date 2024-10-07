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Андрес Иньеста хочет начать тренерскую карьеру - СМИ

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Андрес уже имеет планы на будущее

Андрес Иньеста хочет начать тренерскую карьеру - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрес Иньеста, легенда "Барселоны", официально объявил о завершении своей карьеры футболиста.

Как стало известно, Инъеста уже имеет планы на будущее. По информации Mundo Deportivo, он планирует начать тренерскую деятельность. Ожидается, что это решение Андрес объявит завтра, 8 октября, во время прощальной пресс-конференции.

Напомним, последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ.

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Андрес Иньеста Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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