Андрес Иньеста хочет начать тренерскую карьеру - СМИ
Андрес уже имеет планы на будущее
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрес Иньеста, легенда "Барселоны", официально объявил о завершении своей карьеры футболиста.
Как стало известно, Инъеста уже имеет планы на будущее. По информации Mundo Deportivo, он планирует начать тренерскую деятельность. Ожидается, что это решение Андрес объявит завтра, 8 октября, во время прощальной пресс-конференции.
Напомним, последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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