Андрес Иньеста хочет начать тренерскую карьеру - СМИ

Андрес Иньеста, легенда "Барселоны", официально объявил о завершении своей карьеры футболиста.

Как стало известно, Инъеста уже имеет планы на будущее. По информации Mundo Deportivo, он планирует начать тренерскую деятельность. Ожидается, что это решение Андрес объявит завтра, 8 октября, во время прощальной пресс-конференции.

Напомним, последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ.