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Роналду забил гол в 600 официальных матчах

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Очередное рекордное достижение Криштиану

Роналду забил гол в 600 официальных матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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39-летний нападающий стал первым футболистом в истории, отличившимся по меньшей мере одним голом в 600 официальных матчах. Рекорд португалец установил в отчетном туре чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Орубой" (3:0).

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Всего в активе Криштиану – 905 голов за карьеру. В 374 встречах португалец забивал по одному мячу, в 160-ти оформлял дубль. 55 игр для Криштиану принесли хет-трик, 9 – четыре гола, а в двух матчах Роналду забивал по пять мячей.

Ближайший преследователь Криштиану, аргентинец Лионель Месси, забивал в 556 играх. Из ныне выступающих игроков стоит отметить Роберта Левандовски (444 игры) и Луиса Суареса (423 матча).

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Источник:
The International Federation of Football History and Statistics
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 01:38
Я провел во дворе 10 тыщ матчей и в каждом забивал голы. Попрошу этот факт занести в Книгу рекордов Хинеса!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 01:38
Я провел во дворе 10 тыщ матчей и в каждом забивал голы. Попрошу этот факт занести в Книгу рекордов Хинеса!
Ответить
0
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