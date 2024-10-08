Роналду забил гол в 600 официальных матчах

39-летний нападающий стал первым футболистом в истории, отличившимся по меньшей мере одним голом в 600 официальных матчах. Рекорд португалец установил в отчетном туре чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Орубой" (3:0).

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Всего в активе Криштиану – 905 голов за карьеру. В 374 встречах португалец забивал по одному мячу, в 160-ти оформлял дубль. 55 игр для Криштиану принесли хет-трик, 9 – четыре гола, а в двух матчах Роналду забивал по пять мячей.

Ближайший преследователь Криштиану, аргентинец Лионель Месси, забивал в 556 играх. Из ныне выступающих игроков стоит отметить Роберта Левандовски (444 игры) и Луиса Суареса (423 матча).