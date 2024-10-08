Роналду забил гол в 600 официальных матчах
Очередное рекордное достижение Криштиану
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
39-летний нападающий стал первым футболистом в истории, отличившимся по меньшей мере одним голом в 600 официальных матчах. Рекорд португалец установил в отчетном туре чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Орубой" (3:0).
Всего в активе Криштиану – 905 голов за карьеру. В 374 встречах португалец забивал по одному мячу, в 160-ти оформлял дубль. 55 игр для Криштиану принесли хет-трик, 9 – четыре гола, а в двух матчах Роналду забивал по пять мячей.
Ближайший преследователь Криштиану, аргентинец Лионель Месси, забивал в 556 играх. Из ныне выступающих игроков стоит отметить Роберта Левандовски (444 игры) и Луиса Суареса (423 матча).
Популярное сейчас
- Президент клуба УПЛ сообщил о смерти своего сына, которому было 34 года
- Челси поздравил Мудрика с преодолением знаменательной отметки
- Динамо сделало официально заявление относительно травмы Ярмоленко
- Клуб Роналду не хочет лететь в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Комментарии 1