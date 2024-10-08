Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал решение бывшего одноклубника по "Барселоне" Андреса Иньесты завершить профессиональную карьеру игрока.

"Один из самых волшебных товарищей по команде, и один из тех, с кем мне больше всего нравилось играть вместе. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и мы! Желаю тебе всего самого наилучшего, всегда. Ты феномен", - написал Лионель в Instagram.