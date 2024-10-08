Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру
Это была невероятная связка
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Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал
"Один из самых волшебных товарищей по команде, и один из тех, с кем мне больше всего нравилось играть вместе. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и мы! Желаю тебе всего самого наилучшего, всегда. Ты феномен", - написал Лионель в Instagram.
Напомним, Месси выступал вместе с Иньестой за "Барселону" с 2003 по 2018 годы. Всего Андрес провел в системе "сине-гранатовых" 22 года (с 1996 по 2018).
Lionel Messi on Instagram: "One of the team mates with the most magic and of the one's I enjoyed playing together the most. Andrés Iniesta, the ball will miss you and so will we!— Roy Nemer (@RoyNemer) October 8, 2024
"I wish you the best, always. You are a phenomenon." pic.twitter.com/8p6UR8h7lR
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