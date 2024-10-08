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Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру

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Это была невероятная связка

Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал решение бывшего одноклубника по "Барселоне" Андреса Иньесты завершить профессиональную карьеру игрока.

"Один из самых волшебных товарищей по команде, и один из тех, с кем мне больше всего нравилось играть вместе. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и мы! Желаю тебе всего самого наилучшего, всегда. Ты феномен", - написал Лионель в Instagram.

Напомним, Месси выступал вместе с Иньестой за "Барселону" с 2003 по 2018 годы. Всего Андрес провел в системе "сине-гранатовых" 22 года (с 1996 по 2018).

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Опубликовал: Александр Бураков
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