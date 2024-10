Месси отреагировал на решение Иньесты завершить карьеру

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал решение бывшего одноклубника по "Барселоне" Андреса Иньесты завершить профессиональную карьеру игрока.

Напомним, Месси выступал вместе с Иньестой за "Барселону" с 2003 по 2018 годы. Всего Андрес провел в системе "сине-гранатовых" 22 года (с 1996 по 2018).

Lionel Messi on Instagram: "One of the team mates with the most magic and of the one's I enjoyed playing together the most. Andrés Iniesta, the ball will miss you and so will we!



"I wish you the best, always. You are a phenomenon." pic.twitter.com/8p6UR8h7lR