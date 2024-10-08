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Дешам - о скором возвращении Погба: Он так любит футбол - для него это отличная новость

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Дешам - о скором возвращении Погба: Он так любит футбол - для него это отличная новость

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о сокращении срока дисквалификации полузащитника "Ювентуса" Поля Погба с 4 лет до 18 месяцев.

"Вновь загорается этот свет.

Ему предстоит пройти через множество этапов, но это отличные новости. Он снова сможет играть с марта.

Я довольно долго говорил с ним по телефону, поскольку весь этот период был для него очень сложным.

По крайней мере, теперь он знает, что сможет вернуться и играть в футбол в марте. Будет время, с января по март, когда ему придется проделать много работы.

Это все еще тяжелая санкция, но 18 месяцев — это менее сурово, чем первоначальные четыре года. Теперь он знает, что в марте 2025 года снова станет игроком, и поскольку он так любит футбол - для него это отличная новость", - сказал Дешам в интервью Французской федерации футбола (FFF).

Напомним, Погба сдал положительный тест на тестостерон в августе 2023 года после матча между "Ювентусом" и "Удинезе".

В сентябре того же года француз был временно отстранен, а в феврале следующего года Национальный антидопинговый трибунал Италии дисквалифицировал его на четыре года.

7 октября спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев.

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Источник:
FFF
Опубликовал: Александр Бураков
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