Левандовский: Роналду приближается к 40 годам, но у него есть амбиции
Оценка заслуг коллеги
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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский положительно высказался о форварде "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
"Криштиану вписал много страниц в историю и всегда поднимал планку для всех окружающих и это то, что нельзя не признать. Хотя он добился всего или почти всего, а ему 39 лет и он приближается к 40, очевидно, что у него есть амбиции, ведь он злится и нервничает на поле. Это говорит о его больших амбициях.
Я думаю, что если бы у него не было этой злости, то могло бы показаться, что он играет только ради того, чтобы играть. Но у него явно осталось желание, и физически он выглядит в прекрасной форме, что говорит о том, что выбранный им путь был успешным. Независимо от возраста, его показатели продолжают расти, а не наоборот. Конечно, он - исключение, и таких исключений крайне мало", - приводит слова Роберта Goal.
В текущем сезоне Криштиану забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 9 матчах во всех турнирах.
12 октября Левандовский и Роналду могут встретиться на поле в матче между сборными Польши и Португалии в рамках Лиги наций.
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