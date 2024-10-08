  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Левандовский: Роналду приближается к 40 годам, но у него есть амбиции

Общие новости

Оценка заслуг коллеги

Левандовский: Роналду приближается к 40 годам, но у него есть амбиции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский положительно высказался о форварде "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

"Криштиану вписал много страниц в историю и всегда поднимал планку для всех окружающих и это то, что нельзя не признать. Хотя он добился всего или почти всего, а ему 39 лет и он приближается к 40, очевидно, что у него есть амбиции, ведь он злится и нервничает на поле. Это говорит о его больших амбициях.

Я думаю, что если бы у него не было этой злости, то могло бы показаться, что он играет только ради того, чтобы играть. Но у него явно осталось желание, и физически он выглядит в прекрасной форме, что говорит о том, что выбранный им путь был успешным. Независимо от возраста, его показатели продолжают расти, а не наоборот. Конечно, он - исключение, и таких исключений крайне мало", - приводит слова Роберта Goal.

В текущем сезоне Криштиану забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 9 матчах во всех турнирах.

12 октября Левандовский и Роналду могут встретиться на поле в матче между сборными Польши и Португалии в рамках Лиги наций.

По теме
yellow-arrow
Иньеста: Моя спортивная карьера была похожа на сказку. Очень горжусь этим путешествием
yellow-arrow
Гризманн может вернуться в сборную Францию - названо условие
yellow-arrow
Дешам - о скором возвращении Погба: Он так любит футбол - для него это отличная новость
Роберт Левандовский Криштиану Роналду Португалия Польша Барселона Аль-Наср
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
08.10.2024 в 15:41
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку Барсел0х, часто недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Вони бачать лише блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, відмов і перешкод, які довелося подолати на цьому шляху. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм і активно шукати недоліки.
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 8
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
08.10.2024 в 15:41
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку Барсел0х, часто недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Вони бачать лише блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, відмов і перешкод, які довелося подолати на цьому шляху. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм і активно шукати недоліки.
Ответить
2
0
avatar
Вarcelinius
08.10.2024 в 15:57
Браво!!! Аж до слёз..
Ответить
0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 15:12
Пусть тренером в МЮ пойдет. Спасать свою первую зарубежную команду!
Ответить
0
2
avatar
Вarcelinius
08.10.2024 в 15:16
А может в свой родной Спортинг, где он начинал? Месси по крайне мере так и сделает, вернётся доигрывать в Ньюэлз Олд Бойз, где он начинал. Поступок настоящего мужчины.
Ответить
0
4
avatar
Вarcelinius
08.10.2024 в 15:06
Да какие там нах амбиции... Самовлюблённый голубой нарцисс вот и всё. Он наверное в трусы на поле кончает, когда на него смотрят десятки тысяч бородатых мужиков и когда он видит себя любимого на экране табло. Он бы так и до 50 лет играл, пока бы яйца из под трусов не свисли и стало бы не комильфо.
Ответить
0
6
ukatan (Харьковская обл.)
08.10.2024 в 15:25
Завидно? А ты уважаемый, до скольки играл на высшем уровне? Или только на Месси молиться да по клавиатуре стучать горазд?
Ответить
4
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
08.10.2024 в 15:36
Барсел0х до сих пір активно онанізмом займається, на найвищому рівні !
 
3
1
avatar
Вarcelinius
08.10.2024 в 15:52
Шобы здесь комментить не обязательно футболом на высшем уровне в прошлом заниматься, достаточно хорошо в людях разбираться. И по клаве я не стучу, а по мышке пальцем жму. )) И на Месси я не молюсь. С утра только легонечко тряпочкой пыль с его метрового портрета в золотой рамке над своей кроватью смахну и всё. Так шо не надо мне тут...
 
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости