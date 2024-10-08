Гризманн может вернуться в сборную Францию - названо условие

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может восстановить свою международную карьеру.

Как сообщает журналист Ромен Молина, Антуан ждет ухудшения результатов в своей бывшей национальной команде, после чего он сможет вернуться в стиле Зинедина Зидана, который покинул сборную более чем на год, а затем был назначен капитаном на чемпионат мира-2006.

Отмечается, что последние годы Гризманн чувствовал себя недооцененным в стане "трёхцветных", а также был задет решением главного тренера Дидье Дешама вручить капитанскую повязку Килиану Мбаппу после ухода Уго Льориса.

Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 по 2024 годы, и за это время отличился 44 забитыми мячами и 38 ассистами в 137 матчах.