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Гризманн может вернуться в сборную Францию - названо условие

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У Антуана есть план

Гризманн может вернуться в сборную Францию - названо условие

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может восстановить свою международную карьеру.

Как сообщает журналист Ромен Молина, Антуан ждет ухудшения результатов в своей бывшей национальной команде, после чего он сможет вернуться в стиле Зинедина Зидана, который покинул сборную более чем на год, а затем был назначен капитаном на чемпионат мира-2006.

Отмечается, что последние годы Гризманн чувствовал себя недооцененным в стане "трёхцветных", а также был задет решением главного тренера Дидье Дешама вручить капитанскую повязку Килиану Мбаппу после ухода Уго Льориса.

Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 по 2024 годы, и за это время отличился 44 забитыми мячами и 38 ассистами в 137 матчах.

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Франция Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
GFNF
Опубликовал: Александр Бураков
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