Гризманн может вернуться в сборную Францию - названо условие
У Антуана есть план
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может восстановить свою международную карьеру.
Как сообщает журналист Ромен Молина, Антуан ждет ухудшения результатов в своей бывшей национальной команде, после чего он сможет вернуться в стиле Зинедина Зидана, который покинул сборную более чем на год, а затем был назначен капитаном на чемпионат мира-2006.
Отмечается, что последние годы Гризманн чувствовал себя недооцененным в стане "трёхцветных", а также был задет решением главного тренера Дидье Дешама вручить капитанскую повязку Килиану Мбаппу после ухода Уго Льориса.
Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 по 2024 годы, и за это время отличился 44 забитыми мячами и 38 ассистами в 137 матчах.
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