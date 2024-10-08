Иньеста: Моя спортивная карьера была похожа на сказку. Очень горжусь этим путешествием

Легенда "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста вспомнил о своём становлении как футболиста после завершения своей профессиональной карьеры.

"Я никогда не думал, что этот день наступит. Я никогда не предполагал этого. Все эти слезы, которые мы пролили в эти дни, вызваны эмоциями, гордостью. Это не слезы печали. Это слезы того ребенка из Фуэнтеальбиллы, который мечтал стать футболистом, и добился этого после большого труда, самопожертвования и никогда не сдаваясь. Это основные ценности в моей жизни. Очень горжусь этим путешествием со всеми людьми, которые сопровождали меня.

Я очень рад, что осуществил свою мечту. Моя спортивная карьера была похожа на сказку, потому что я все самое испытал лучшее на профессиональном уровне.

Она началась в моем родном городе - со школы и со всеми поездки в Альбасете. Мои первые шаги были там. Я вспоминаю этот этап как очень счастливый. Помню, как смотрел за игрой "Альбы" в высшей лиге. Хотя я никогда профессионально не играл за них, у меня всегда было две любимые команды: "Альбасете" и "Барселона", - цитирует Андреса Mundo Deportivo.