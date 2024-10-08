  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Иньеста: Моя спортивная карьера была похожа на сказку. Очень горжусь этим путешествием

Общие новости

Слова выдающего испанца

Иньеста: Моя спортивная карьера была похожа на сказку. Очень горжусь этим путешествием

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста вспомнил о своём становлении как футболиста после завершения своей профессиональной карьеры.

"Я никогда не думал, что этот день наступит. Я никогда не предполагал этого. Все эти слезы, которые мы пролили в эти дни, вызваны эмоциями, гордостью. Это не слезы печали. Это слезы того ребенка из Фуэнтеальбиллы, который мечтал стать футболистом, и добился этого после большого труда, самопожертвования и никогда не сдаваясь. Это основные ценности в моей жизни. Очень горжусь этим путешествием со всеми людьми, которые сопровождали меня.

Я очень рад, что осуществил свою мечту. Моя спортивная карьера была похожа на сказку, потому что я все самое испытал лучшее на профессиональном уровне.

Она началась в моем родном городе - со школы и со всеми поездки в Альбасете. Мои первые шаги были там. Я вспоминаю этот этап как очень счастливый. Помню, как смотрел за игрой "Альбы" в высшей лиге. Хотя я никогда профессионально не играл за них, у меня всегда было две любимые команды: "Альбасете" и "Барселона", - цитирует Андреса Mundo Deportivo.

В течение карьеры Иньеста четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и девять раз — чемпионат Испании в составе "Барселоны".

За период выступлений в сборной Испании Андрес завоевал чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах.

По теме
yellow-arrow
Гризманн может вернуться в сборную Францию - названо условие
yellow-arrow
Левандовский: Роналду приближается к 40 годам, но у него есть амбиции
yellow-arrow
Дешам - о скором возвращении Погба: Он так любит футбол - для него это отличная новость
Андрес Иньеста Барселона Альбасете
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости