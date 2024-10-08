Сыграют со 197 местом рейтинга FIFA. Сборная России нашла "соперников" на спаринги

Пакистан всё-таки согласился провести со сборной России матч. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Сборная Пакистана сейчас занимает 197 место в рейтинге FIFA и в отборе к чемпионату мира 2026 проиграли все матчи со счётом 1:26. Единственный гол сборная забила Таджикистану в ноябре 2023 года.

Примечание: по сообщениям российских СМИ, приедет ненастоящая сборная Пакистана, потому что они не отправят ни одну из своих сборных.

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В ноябре, по сообщениям СМИ, своё согласие подтвердили Бурунди и Занзибар. Причём, последней сборной в рейтинге FIFA нет – она участвует в Чемпионате мира среди непризнанных стран. Это полуавтономия африканской Танзании.

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Бурунди занимают 136 место и считаются наименее развитыми странами мира по версии ООН.