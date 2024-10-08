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Первые фото новой формы сборной Украины появились в сети

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Официально о сотрудничестве УАФ и Adidas объявят 9 октября

Первые фото новой формы сборной Украины появились в сети

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины сыграет матчи с Грузией и Чехией в новой форме от Adidas. Официально о сотрудничестве стороны объявят 9 октября.

В ближайших матчах сборная сыграет в "стандартной" форме от Adidas. Эксклюзивный дизайн для сборной на последних этапах разработки в компании.

Первые фото новой формы сборной Украины появились в сети - изображение 1

УАФ объявила о прекращении сотрудничества с Joma, после невыхода компании с российского рынка и сотрудничестве с российскими клубами.

Ранее стало известно, что сотрудничество УАФ и Adidas планировалось после завершения Евро 2024, но тогда условия контракта стороны не согласовали.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 17:10
Одна форма должна быть красно-чёрная с портретом отца нации Степаны Бандеры спереди!
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1
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 17:10
Одна форма должна быть красно-чёрная с портретом отца нации Степаны Бандеры спереди!
Ответить
1
0

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