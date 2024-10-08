Первые фото новой формы сборной Украины появились в сети
Официально о сотрудничестве УАФ и Adidas объявят 9 октября
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины сыграет матчи с Грузией и Чехией в новой форме от Adidas. Официально о сотрудничестве стороны объявят 9 октября.
В ближайших матчах сборная сыграет в "стандартной" форме от Adidas. Эксклюзивный дизайн для сборной на последних этапах разработки в компании.
УАФ объявила о прекращении сотрудничества с Joma, после невыхода компании с российского рынка и сотрудничестве с российскими клубами.
Ранее стало известно, что сотрудничество УАФ и Adidas планировалось после завершения Евро 2024, но тогда условия контракта стороны не согласовали.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 17:10
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