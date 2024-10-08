Первые фото новой формы сборной Украины появились в сети

Сборная Украины сыграет матчи с Грузией и Чехией в новой форме от Adidas. Официально о сотрудничестве стороны объявят 9 октября.

В ближайших матчах сборная сыграет в "стандартной" форме от Adidas. Эксклюзивный дизайн для сборной на последних этапах разработки в компании.

УАФ объявила о прекращении сотрудничества с Joma, после невыхода компании с российского рынка и сотрудничестве с российскими клубами.

Ранее стало известно, что сотрудничество УАФ и Adidas планировалось после завершения Евро 2024, но тогда условия контракта стороны не согласовали.