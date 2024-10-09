Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября

Опорник "Шахтера" был единственным, кто во вторник не работал с командой — он занимался за индивидуальной программой. У Степаненко повреждение колленых связок, и шансы, что он поможет в Лиге наций против Грузии и Чехии, малы.

Как оказалось, у Андрея гастроэнтерит, но он идет на поправку и вскоре будет готов к полноценным тренировкам. Напомним, в сборную из-за инфекции Лунин не поехал. За "Реал" же он отыграл два последних матча из-за травмы Тибо Куртуа, но тот уже вот-вот вернется.

22-летний Коул в прошлом сезоне наколотил 27 голов и отдал 15 голевых за "Челси" во всех турнирах, де-факто остановив деградацию команды. Кроме того, в ноябре 2023-го он дебютировал за сборную Англии и с тех пор забил за нее 2 гола в 9 матчах, дойдя до финала Евро. Сумасшедший прогресс.

Львовское дерби "Рух" - "Карпаты" пройдет 29 октября, а еще шесть поединков, среди которых встречи "Динамо" и "Шахтера" - 30 октября. Подвис только матч "Виктория" - ЛНЗ; поскольку в Сумы регулярно прилетают российские бомбы, решение по нему примут позже.

Василий Грицук попрощался с футболом перед игрой с "Ворсклой", получив памятную футболку от президента "Полесья". 36-летний хавбек много играл за "Александрию" и "Полесье", был также в "Кривбасе", "Нефтянике", набегав 375 матчей в чемпионатах Украины. По завершении карьеры игрока Грицук будет тренером в академии "Полесья".

36-летний экс-нападающий считает, что "Барса" задолжала ему 3 млн евро за ситуацию, возникшую в 2021 году, и стороны готовятся к суду. Пока это довольно темная история. Известно лишь, что после обнаружения у Агуэро проблем с сердцем стороны расторгли контракт по взаимному согласию, и он завершил карьеру.