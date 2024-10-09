В четвертом дивизионе Норвегии оформили хет-трик после 91-й минуты
Реальный пример команды, играющей до финального свистка
Зображення - Fram Larvik Fotball
В матче Третьей лиги "Фрам" одолел "Мадла" (3:2) благодаря невероятному камбэку.
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К 92-й минуте гости побеждали 2:0. Вышедший на замену 27-летний норвежский Брайан Йохансен в компенсированное время оформил хет-трик. Для этого ему понадобилось 4 минуты и 15 секунд.
СМИ сообщают, что на профессиональном уровне это один из самых поздних хет-триков в истории. "Фрам" занимает 4-е место за 2 тура до финиша. В третий дивизион повышается только чемпион лиги, имеющий преимущество в 9 очков.
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Brian Lysebo Johansen needed only 4:15 minutes to score thrice in extra time and turn a 0-2 into a 3-2 for his side Fram in Norway's Division 3 ????⏱️
???? @Fram_Fotball pic.twitter.com/b5hRBGl1nO
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