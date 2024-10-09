Ляпорт объяснил свое решение сменить спортивное гражданство с французского на испанское
Сыграли роль разногласия с тренером
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Защитник "Аль-Насра" Эмерик Ляпорт рассказал о том, почему в 2021-м году сменил сборную Франции на национальную команду Испании.
"Я не мог больше ждать. Проходили годы, но подход тренера не менялся. Если я хотел играть в международных соревнованиях, я был вынужден принять это решение. Наши отношения с Дешамом были не самыми лучшими.
Все кончено, я даже не думаю об этом больше. Каждый идет своей дорогой", — сказал он в интервью Marca.
Ранее Ляпорт представлял свою родную Францию на уровне сборных до 17 и до 21 года. До переезда в Саудовскую Аравию Эмерик выступал за "Атлетик" Бильбао и "Манчестер Сити".
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