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Ляпорт объяснил свое решение сменить спортивное гражданство с французского на испанское

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Сыграли роль разногласия с тренером

Ляпорт объяснил свое решение сменить спортивное гражданство с французского на испанское

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Аль-Насра" Эмерик Ляпорт рассказал о том, почему в 2021-м году сменил сборную Франции на национальную команду Испании.

"Я не мог больше ждать. Проходили годы, но подход тренера не менялся. Если я хотел играть в международных соревнованиях, я был вынужден принять это решение. Наши отношения с Дешамом были не самыми лучшими.

Все кончено, я даже не думаю об этом больше. Каждый идет своей дорогой", — сказал он в интервью Marca.

Ранее Ляпорт представлял свою родную Францию ​​на уровне сборных до 17 и до 21 года. До переезда в Саудовскую Аравию Эмерик выступал за "Атлетик" Бильбао и "Манчестер Сити".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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