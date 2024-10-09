Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
Возвращение известного специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий тренер Юрген Клопп станет новым глобальным руководителем футбола в системе "Ред Булл". Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, стороны подписали долгосрочный контракт. К своим обязанностям Клопп приступит с 1 января 2025 года.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отмечается, что бывший наставник "Ливерпуля", дортмундской "Боруссии" и "Майнца" будет консультировать все команды "Ред Булл" ("Лейпциг", "Зальцбург", "Нью-Йорк", "Брагантино" и другие) по вопросам тренерской работы, игровой философии, развитию футболистов и трансферов.
Кроме того, Клопп обеспечил себе опцию ухода, что может позволить ему в будущем стать главным тренером национальной сборной Германии вместо Юлиана Нагельсмана.
Популярное сейчас
- Рекорд рождаемости, потеря желания жить и образец для тер Штегена: Андрес Иньеста, которого вы не знали
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
- Назаренко заменил в сборной Ярмоленко, победы Динамо, Шахтера и Полесья, гол Довбика за Рому. Главные новости за 6 октября
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек