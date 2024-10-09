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Коло Туре: Не так много темнокожих тренеров, у которых есть возможность и время работать

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Мнение уроженца Кот'д-Ивуара

Коло Туре: Не так много темнокожих тренеров, у которых есть возможность и время работать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а ныне тренер Коло Туре поделился своим мнением о положении темнокожих специалистов в Англии.

"Для такого рода разговоров, я думаю, речь идет скорее о том, чтобы убедиться, что мы достаточно подготовлены. Я думаю, что в принципе, если вы преуспеваете и выигрываете игры, никого не волнует, какого вы цвета кожи или вероисповедания.

Здесь есть много возможностей для того, чтобы прогрессировать. Конечно, обе стороны несут ответственность.

Беспокоит ли меня статистика предоставленных шансов? Это всегда держишь в уме, потому что не так много темнокожих тренеров, у которых есть возможность и время работать", - сказал ивуариец.

К слову, Туре работал на должности главного тренера "Уигана" в сезоне 2022/23, но был вскоре уволен после 9-матчевой безвыигрышной серии.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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