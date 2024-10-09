Клопп: Моя роль может измениться, но страсть к футболу - нет
Отношение к делу неизменно
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Бывший главный тренер "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп поделился своими эмоциями после
"После почти 25 лет работы на бровке я не могу нарадоваться тому, что участвую в подобном проекте. Моя роль может измениться, но моя страсть к футболу и людям, которые делают эту игру такой, какая она есть, не изменилась.
Присоединившись к "Ред Булл" на глобальном уровне, я хочу развивать, совершенствовать и поддерживать невероятные футбольные таланты, которые есть в нашем распоряжении. Для этого существует множество способов - от использования элитных знаний и опыта, которыми обладает "Ред Булл", до изучения опыта других видов спорта и других отраслей. Вместе мы сможем открыть для себя все возможное.
Я вижу свою роль в первую очередь как наставника для тренеров и руководства клубов "Ред Булл", но в конечном итоге я являюсь частью уникальной, инновационной и перспективной организации. Как я уже сказал, это не может не радовать меня", - сказал немецкий специалист.
Напомним, к своим обязанностям Клопп приступит с 1 января 2025 года.
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