Клопп: Моя роль может измениться, но страсть к футболу - нет

Бывший главный тренер "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп поделился своими эмоциями после назначения на должность глобального руководителя футбола в спортивном проекте "Ред Булл".

"После почти 25 лет работы на бровке я не могу нарадоваться тому, что участвую в подобном проекте. Моя роль может измениться, но моя страсть к футболу и людям, которые делают эту игру такой, какая она есть, не изменилась.

Присоединившись к "Ред Булл" на глобальном уровне, я хочу развивать, совершенствовать и поддерживать невероятные футбольные таланты, которые есть в нашем распоряжении. Для этого существует множество способов - от использования элитных знаний и опыта, которыми обладает "Ред Булл", до изучения опыта других видов спорта и других отраслей. Вместе мы сможем открыть для себя все возможное.

Я вижу свою роль в первую очередь как наставника для тренеров и руководства клубов "Ред Булл", но в конечном итоге я являюсь частью уникальной, инновационной и перспективной организации. Как я уже сказал, это не может не радовать меня", - сказал немецкий специалист.