Аль-Наср заинтересован в подписании звезды Манчестер Сити
У игрока остался последний год по контракту
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может летом следующего года оказаться в Саудовской Аравии. Игрок интересен местному "Аль-Насру", в котором играет Криштиану Роналду.
По информации источника, "Манчестер Сити" вряд ли предложит игроку контракт исходя из его возраста (33 года) и травм. Саудовский клуб готов сделать "умопомрачительное предложение".
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Кевин Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" в сезоне 2015/16 из немецкого "Вольфсубурга". "Горожане" купили полузащитника за 76 млн евро.
В этом сезоне бельгиец провёл за клуб 6 игр во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал ассист. В данный момент игрок травмирован.
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