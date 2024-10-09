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Аль-Наср заинтересован в подписании звезды Манчестер Сити

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У игрока остался последний год по контракту

Аль-Наср заинтересован в подписании звезды Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может летом следующего года оказаться в Саудовской Аравии. Игрок интересен местному "Аль-Насру", в котором играет Криштиану Роналду.

По информации источника, "Манчестер Сити" вряд ли предложит игроку контракт исходя из его возраста (33 года) и травм. Саудовский клуб готов сделать "умопомрачительное предложение".

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Кевин Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" в сезоне 2015/16 из немецкого "Вольфсубурга". "Горожане" купили полузащитника за 76 млн евро.

В этом сезоне бельгиец провёл за клуб 6 игр во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал ассист. В данный момент игрок травмирован.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
TeamTalk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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