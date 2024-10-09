На матче чемпионата Польши болельщики забросали поле игрушками. ВИДЕО
Польский клуб устроил благотворительную акцию поддержки маленькому фанату
Фото з соцмереж
Польский клуб "Погонь Щецин" на выходных организовал акцию помощи маленькому болельщику команды Адаси Орлику, который нуждается в лечении генной терапии и реабилитации после неё в США.
Клуб попросил болельщиков прийти в воскресенье 7 октября на матч чемпионата с "Пяст Гливице" с мягкими игрушками для поддержки мальчика. Фанаты откликнулись и в перерыве матча забросали поле игрушками.
"Погонь Щецин" поблагодарил болельщиков.
Портовцы, вы молодцы! Было здорово видеть, как все мягкие игрушки летят на поле! Спасибо за вашу приверженность и, самое главное, за поддержку Адася Орлика, - написали в клубе.
Момент попал на видео.
Portowcy, spisaliście się na medal! ❤️— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) October 7, 2024
Cudownie było widzieć te wszystkie pluszaki lecące na murawę! Dziękujemy za zaangażowanie, a co najważniejsze wsparcie Adasia Orlika! ???? #DorzućMisie
Chłopcu pomóc możecie również tutaj ???? https://t.co/FLNIqn7iVi
???? @stspolska pic.twitter.com/ud6UoESgAw
"Погонь Щецин" сейчас занимает 5 место в чемпионате Польши, набрав 19 очков и отстаёт от лидирующего "Леха" на 6 очков.
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