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На матче чемпионата Польши болельщики забросали поле игрушками. ВИДЕО

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Польский клуб устроил благотворительную акцию поддержки маленькому фанату

На матче чемпионата Польши болельщики забросали поле игрушками. ВИДЕО

Фото з соцмереж

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Польский клуб "Погонь Щецин" на выходных организовал акцию помощи маленькому болельщику команды Адаси Орлику, который нуждается в лечении генной терапии и реабилитации после неё в США.

Клуб попросил болельщиков прийти в воскресенье 7 октября на матч чемпионата с "Пяст Гливице" с мягкими игрушками для поддержки мальчика. Фанаты откликнулись и в перерыве матча забросали поле игрушками.

"Погонь Щецин" поблагодарил болельщиков.

Портовцы, вы молодцы! Было здорово видеть, как все мягкие игрушки летят на поле! Спасибо за вашу приверженность и, самое главное, за поддержку Адася Орлика, - написали в клубе.

Момент попал на видео.

"Погонь Щецин" сейчас занимает 5 место в чемпионате Польши, набрав 19 очков и отстаёт от лидирующего "Леха" на 6 очков.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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