Роналду уже переговорил с Аль-Насром о продлении контракта
Криштиану уже встретился со спортивным директором клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Криштиану Роналду, вероятно, останется в Саудовской Аравии.
Как сообщил журналист Руди Галетти, португалец ведет переговоры с руководством "Аль-Насра" о продлении контракта. Роналду уже встретился со спортивным директором клуба Гвидо Фиенгой и представителем Министерства туризма Саудовской Аравии.
Напомним, что у Криштиану контракт с "Аль-Насром" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Rudy Galetti
Опубликовал: Екатерина Власова
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