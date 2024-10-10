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Экс-тренер Зари возглавил сербскую Войводину

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Ненад Лалатович вернулся в свой новый-старый клуб

Экс-тренер Зари возглавил сербскую Войводину

fkvojvodina.rs

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46-летний сербский специалист Ненад Лалатович возглавил клуб местной Суперлиги "Войводина".

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Соглашение сторон рассчитано на два года.

Интересно, что ранее Лалатович уже дважды возглавлял "Войводину": с ноября 2015 по декабрь 2016 годов и с июня 2019 по май 2021 годов.

До нынешнего назначения в "Войводину" Лалатович менее двух месяцев провел на посту наставника "Младости" Лучани, которую возглавил 12 августа.

В Украине Лалатович хорошо известен по игре за "Шахтер", а также по работе главным тренером "Зари", с которой Ненад поработал всего 3 недели, а затем покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.

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Войводина (Нови-Сад) Ненад Лалатович
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Источник:
ФК Войводина
Опубликовал: Михаил Черныш
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