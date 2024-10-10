Новая форма сбУ, будущее тен Хага и возвращение Куртуа. Главные новости за 9 октября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 9 октября

В среду была представлена новая форма сборной Украины на сезон 2024/25. Дизайн разрабатывала компания Adidas, которая отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех наших сборных. Фирменные три полоски и лозунг "Слава Україні" – на месте.

"Дженоа" отказался от идеи подписания Виктора Коваленко. Ранее были информация, что Коваленко рассматривался в Генуе как временная замена травмированному Руслану Малиновскому. Напомним, эти двое раньше пересекались в "Аталанте", а также дубле "Шахтера".

Андрей Лунин возвращается на лавку. После международной паузы место первого номера "Реала" снова займет Куртуа. Тибо залечил травму и уже вернулся к тренировкам. Лунин успел отыграть два матча против "Лилля" (0:1) и "Вильярреала" (2:0).

МЮ не планирует увольнять Эрика тен Хага, несмотря на провальный старт сезона. В клубе уверены, что нидерландец сможет вывести команду из кризиса и готовы предоставить ему необходимое время. Статистика МЮ в сезоне – 3 победы в 11 матчах и текущая серия из 5 поединков без побед.

Сборная Украины по пляжному футболу не сумела пройти во второй раунд отбора к ЧМ-2025. В рамках первой европейской квалификации украинцы уступили команде Франции (4:5) в 1/8 финала. Решающий мяч был пропущен в овертайме.