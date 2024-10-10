Экс-футболиста АПЛ нашли мертвым в бассейне в Греции. Ему было 31

Защитника "Панатинаикоса" Джорджа Балдока нашли без признаков жизни в собственном бассейне в городе Глифада, недалеко от Афин. Обстоятельства смерти неизвестны, полиция приступила к расследованию.

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В начале карьеры футболист выступал в Первой и Второй лиге Англии в составе "Милтон Кинз Донз" и "Оксфорд Юнайтед". В 2017 году он стал игроком Шеффилд Юнайтед и за 7 сезонов провел 219 встреч, в том числе 83 поединка в АПЛ.

Этим летом защитник присоединился к "Панатинаикосу". В 2022 году дебютировал в сборной Греции – Джордж родился в Великобритании, но у него греческие корни. 6 октября Балдок отыграл 75 минут матча против "Олимпиакоса".