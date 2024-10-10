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Официально: Выход игры Football Manager 2025 отложен

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Официально: Выход игры Football Manager 2025 отложен

Скріншот - Tamindir

Новина українською

Разработчики игры Football Manager 2025 официально сообщили о том, что новая версия футбольного симулятора не выйдет в этом году. Выход игры был отложен до марта 2025 года.

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Предварительно планировалось, что игра должна выйти в конце ноября этого года. Разработчики игры объяснили, что после содержательных размышлений они приняли сверхсложное решение о переносе релиза игры.

"После обсуждений с SEGA и нашими лицензионными партнерами мы пришли к согласию, что лучшим решением будет отложить запуск до марта 2025 года. Конкретные даты выпуска платформы будут известны после подтверждения", — говорится в заявлении на их сайте.

Напомним, что в предыдущем заявлении от разработчиков говорилось о том, что необходимо больше времени, чтобы подготовиться к выпуску новой игры.

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Источник:
Football Manager
Опубликовал: Андрей Журба
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