Греческая полиция исключила насильственную версию смерти защитника Панатинаикоса

Защитника "Панатинаикоса" Джорджа Балдока нашли без признаков жизни в собственном бассейне, по результатам судебно-медицинской экспертизы, версия насильственной смерти была исключена.

"Предварительные выводы, которые были получены от правоохранительных органов, подчеркивают, что следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Таким образом, полицейские исключили версию убийства. Также не подтвердилась версия с кражей, которую также рассматривали правоохранители", - говорится в заявлении полиции.

Добавим, что этим летом защитник присоединился к "Панатинаикосу". А в 2022 году дебютировал в сборной Греции.