Безнадежная Англия, рекордсмен Холланд и завершение карьеры легендарного Надаля. Главные новости за 10 октября
Самые интересные новости за 10 октября, которые вы могли пропустить
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Италия и Бельгия сыграли боевую ничью в матче Лиги Наций
Вчера состоялось сразу несколько топовых матчей в рамках Лиги Наций и матч, о котором точно стоит поговорить - это Бельгия против Италии. Противостояние, которое выглядело центральным матчем дня. Итальянцы достаточно спокойно вышли вперед, а затем и удвоили свое преимущество, вот только все с ног на голову перевернуло удаление Пеллегрини. Сразу после него бельгийцы сократили отставание, а во втором тайме - сравняли счет. Боевые 2:2, которые по факту были разделены на до и после удаления.
Англия сенсационно уступила Греции
Как только в Греции появилась новость о внезапной смерти бывшего защитника сборной Джорджа Болдока, как им нужно было выходить на поле и противостоять сборной Англии. Смелый стартовый состав от Ли Карсли, кажется, только облегчил задачу эллинам. Очень уверенная игра на контратаках и 4 гола в их исполнении: 2 чистых и 2 из офсайда. Справедливая победа гостей, а сборная Англии выглядела максимально подавленной и безыдейной.
Франция на выезде разгромила Израиль
Стоит отметить, что в матче голом отметился Кристофер Нкунку, для которого это стало первым голом за сборную Франции, что достаточно неожиданно, учитывая возраст футболиста. Все было не так уж и легко, потому что если взглянуть на счет, то может показаться, что это был погром без шансов, но это не так. Неплохой бой от Израиля, и все же поражение из-за разницы в классе. Фавориты забрали свое.
Норвегия победила Словению, а Холанд стал лучшим бомбардиром в истории своей страны
Этот матч, вероятно, не был бы столь примечательным, если бы нападающий "Манчестер Сити" не пересек важную отметку и не стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии благодаря своему дублю. Этот рекорд держался 92 года, но пришел Холанд и он теперь будет устанавливать свой собственный, его карьера только началась.
УАФ представила новую выездную форму сборных Украины
Украинская ассоциация футбола представила новый выездной комплект формы сборных Украины на сезон-2024/2025, который был выпущен в сотрудничестве с Adidas. Позавчера был представлен новый домашний комплект экипировки и объявлено о том, что отныне аԁіԁаѕ является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды. Фотографии с формой можете оценить по клику на ссылку.
Рафаэль Надаль завершает профессиональную карьеру
Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он заявил на своей официальной странице в Instagram, попутно поблагодарив болельщиков всего мира. Отмечается, что последним турниром для Рафы станет Кубок Дэвиса, который пройдет с 19 по 24 ноября.
Еще один защитник "Реала" вылетел до конца года: на этот раз Давид Алаба
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба больше не появится на поле в 2024 году. Об этом пишет Relevo. Ранее сообщалось, что 32-летний футболист сможет помочь своей команде в ноябре или декабре, но процесс его восстановления сильно затянулся. Напомним, 17 декабря 2023 года Алаба получил разрыв передней крестообразной связки на левой ноге, задевший мениск, во время матча против "Вильярреала".
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