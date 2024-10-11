Президент УЕФА: На плотный график жалуются те, кто получают самые высокие зарплаты
Александер высказался о плотном футбольном календаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин критикует топ-клубы за жалобы на плотный календарь. По его мнению, команды с большими бюджетами и звездными составами чаще всего выражают недовольство из-за большого количества матчей.
"Мы должны осознавать, что календарь заполнен, это правда. Мы достигли предела. Однако во всех командах разная ситуация с количеством матчей - кто-то много играет, у кого-то достаточно выходных.
Но кто жалуется? Жалуются те, кто зарабатывает больше всех, и те клубы, у которых в составе по 25 топ-игроков. У тех, у кого меньшие зарплаты, и у кого едва наберется 11 футболистов, они не жалуются", - сказал Президент УЕФА.
Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Сыграют со 197 местом рейтинга FIFA. Сборная России нашла "соперников" на спаринги
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек