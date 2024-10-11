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Президент УЕФА: На плотный график жалуются те, кто получают самые высокие зарплаты

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Александер высказался о плотном футбольном календаре

Президент УЕФА: На плотный график жалуются те, кто получают самые высокие зарплаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент УЕФА Александер Чеферин критикует топ-клубы за жалобы на плотный календарь. По его мнению, команды с большими бюджетами и звездными составами чаще всего выражают недовольство из-за большого количества матчей.

"Мы должны осознавать, что календарь заполнен, это правда. Мы достигли предела. Однако во всех командах разная ситуация с количеством матчей - кто-то много играет, у кого-то достаточно выходных.

Но кто жалуется? Жалуются те, кто зарабатывает больше всех, и те клубы, у которых в составе по 25 топ-игроков. У тех, у кого меньшие зарплаты, и у кого едва наберется 11 футболистов, они не жалуются", - сказал Президент УЕФА.

Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.

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УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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