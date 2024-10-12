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Эмиль Мустафаев: Я считаю, у сборной все получится. У команды очень хороший подбор футболистов

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О сборной Азербайджана

Эмиль Мустафаев: Я считаю, у сборной все получится. У команды очень хороший подбор футболистов

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Хавбек украинского "Полесья" и сборной Азербайджана Эмиль Мустафаев рассказал о ситуации относительно своего не вызова в сборную Азербайджана.

"Знал ли о своем отсутствии в заявке сборной Азербайджана? Нет, я не знал заранее. Узнал, когда тренер объявил состав. Почему не вызвал Фернанду Сантуш? Не знаю. Я выполняю все, что от меня требуется, а решение о том, кого вызвать, принимает тренерский штаб. Но я все равно желаю удачи сборной в предстоящих матчах и, конечно, буду смотреть.

Я буду делать все возможное, чтобы меня вызвали. В сборной очень высокая конкуренция, и это помогает становиться лучше. Я продолжу работать. Я считаю, у сборной все получится. У команды очень хороший подбор футболистов, и за счет этого можно добиваться хороших результатов. Работа с Сантушем? Сначала мы поняли, чего хочет от нас тренерский штаб, и старались это выполнять, но на это нужно время. За один сбор тяжело все объяснить сразу", — ответил Эмиль.

Мустафаев дебютировал за сборную в марте этого года. Тогда хавбек житомирского клуба в рамках товарищеских матчей провел игру против Монголии, отыграв 31 минуту, а с Болгарией – 28.

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Азербайджан Полесье (Житомир) Эмиль Мустафаев
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Источник:
Azerisport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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