GiveMeSport сделал рейтинг 30 величайших футболистов всех времен
Украинцев в списке не оказалось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
GiveMeSport составил список величайших футболистов. Рейтинг был составлен на основе таких критериев как важность игрока для команды, трофеи на клубном уровне и уровне сборных, индивидуальные награды.
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пеле
- Диего Марадона
- Йохан Кройф
- Ференц Пушкаш
- Франц Беккенбауэр
- Зинедин Зидан
- Роналду
- Альфредо Ди Стефано
- Мишель Платини
- Герд Мюллер
- Паоло Мальдини
- Гарринча
- Франко Барези
- Эусебио
- Какая
- Марк ван Бастен
- Сэр Бобби Чарльтон
- Лев Яшин
- Роналдиньо
- Андрес Иньеста
- Хави
- Гаррет Бейл
- Рууд Гуллит
- Джордж Бест
- Лука Модрич
- Роберто Баджо
- Ромарио
- Лотарь Маттеус
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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