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GiveMeSport сделал рейтинг 30 величайших футболистов всех времен

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Украинцев в списке не оказалось

GiveMeSport сделал рейтинг 30 величайших футболистов всех времен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

GiveMeSport составил список величайших футболистов. Рейтинг был составлен на основе таких критериев как важность игрока для команды, трофеи на клубном уровне и уровне сборных, индивидуальные награды.

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Пеле
  4. Диего Марадона
  5. Йохан Кройф
  6. Ференц Пушкаш
  7. Франц Беккенбауэр
  8. Зинедин Зидан
  9. Роналду
  10. Альфредо Ди Стефано
  11. Мишель Платини
  12. Герд Мюллер
  13. Паоло Мальдини
  14. Гарринча
  15. Франко Барези
  16. Эусебио
  17. Какая
  18. Марк ван Бастен
  19. Сэр Бобби Чарльтон
  20. Лев Яшин
  21. Роналдиньо
  22. Андрес Иньеста
  23. Хави
  24. Гаррет Бейл
  25. Рууд Гуллит
  26. Джордж Бест
  27. Лука Модрич
  28. Роберто Баджо
  29. Ромарио
  30. Лотарь Маттеус
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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