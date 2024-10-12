Рефери: Роналду – сложный игрок и чувствует несправедливость к нему

Гондурасский арбитр Саид Мартинес, обслуживающий матч "Аль-Насра" поделился впечатлениями от Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду очень сложный, из-за своего темперамента он очень конкурентоспособный парень, что заставляет его чувствовать много несправедливости. Мы отменили его два гола после видеопросмотра. Он чувствовал, что на нём соперники сфолили в атаке, и его команда пропустила, - начал Мартинес.

Португалец обвинил судей, что на них обращают много внимания и сказал, что звёзды здесь – игроки.

Он стоял на расстоянии десяти метров от меня и сказал:" С вами всегда одно и то же, вы всегда считаете себя звездами, а звезды - это мы, - вспомнил арбитр.

Мартинес попросил португальца подойти и объяснил

"Ты великий футболист, но то, что ты сказал мне в перерыве, неправильно. Я уважаю тебя, но мы здесь для того, чтобы выполнять свою работу, как и ты", - сказал гондурасский судья.

Роналду после этих слов извинился перед арбитром.

"Да, ты прав, я неправильно выразился, прошу прощения". Он извинился, а во втором тайме вообще не жаловался и даже забил отличный гол со штрафного", – сказал Мартинес.

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Криштиану Роналду за "Аль-Наср" в этом сезоне забил 8 голов во всех турнирах. Один из этих голов стал "юбьилейным" для португальца. Также он отдал 3 голевых передачи.