"На мне огромная ответственность". Почеттино ожидает свого дебюта в сборной США

Маурисио Почеттино 13 октября дебютирует в качестве тренера сборной США. В этот день национальная команда сыграет против Панамы.

На нас лежит огромная ответственность пытаться для наших болельщиков обеспечить спорт, который может быть захватывающим, доставляющим удовольствие, как и другие виды спорта здесь, популярные в стране. Это наша ответственность. Это огромная, колоссальная ответственность, - сказал Почеттино.

Также Почеттино отметил влияние болельщиков.

Спорту нужны болельщики, чтобы быть рядом, побеждать, проигрывать, играть хорошо или не очень, потому что вместе нам нужно укрепить ту уверенность, которой мы сможем достичь через два года (на чемпионате мира 2026 года), быть по-настоящему конкурентоспособными и гордиться видом спорта, который, возможно, родился не здесь, но начинает принадлежать этому месту, - заявил Почеттиино.

По информации The Athletic, Почеттино внёс изменения в сборную США. Помимо задач на поле, тренер лично знакомился с игроками.

На этой неделе это проявилось в более длительных тренировках, чтобы он мог представить и внедрить свою новую философию, а также во многих моментах, не связанных с полем. Почеттино старался отводить игроков в сторону для индивидуальных встреч, по 10 минут здесь и 30 там, чтобы он мог познакомиться со своей командой, а они — с ним, - написали The Athletic.

По словам источника, Почеттино доволен тем, как быстро группа из 25 игроков и действующий персонал адаптировалась к изменениям и новому подходу. Это укрепило его веру в то, что команда сможет добиться чего-то особенного.

США вместе с Канадой и Мексикой в 2026 году принимают домашний Чемпионат мира. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля на 16 стадионах.