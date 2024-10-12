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Ливерпуль контактировал со звездой Ромы

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Вратаря Ромы хотят как минимум три английских клуба

Ливерпуль контактировал со звездой Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" планирует подписать вратаря "Ромы" Майла Свилара в 2025 году.

Английский клуб не исключает, что в 2025 году лишится Алиссона и Келлехера, поэтому ищут на рынке нового вратаря, способного подстраховать Мамардашвили и составить ему конкуренцию.

Келлехер боится, что не станет номером один в "Ливерпуле". По информации, он негативно высказался о подписании Георгия Мамардашвили из "Валенсии".

Согласно источнику, вратарём "Ромы" интересуются также "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". Контракты Эдерсона и Попа заканчиваются в 2026 году, но вратарём "горожан" интересуются в Саудовской Аравии.

Контракт Алиссона действует до 2027 года, но клубы Саудовской Аравии также проявляли интерес.

В этом сезоне Майл Свилар стоял на воротах "Ромы" во всех 9 матчах. Он пропустил 7 голов и отстоял всухую 3 матча "Серии А". TransferMarkt оценивает сербского игрока в 9 млн евро.

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Источник:
AS Roma Live
Опубликовал: Владислав Прийменко
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