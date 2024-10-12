Вальверде сравнил тренеров, при которых он играл
Поделился своим мнением
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Реала" и сборной Уругвая Федерико Вальверде в интервью "France Football" сравнил тренеров, при которых он играл.
Полузащитник сразу же похвалил уругвайского тренера Марсело Бьелсу.
С Бьелсой ты работаешь намного больше. Физически и морально он убивает тебя, но в конце концов он реагирует на то, чего он ожидает от игр. Это желание давить, делать все интенсивно, это безумие, которое утомляет морально, но окупается в игровой день и доставляет удовольствие. Полезно поучиться тому, что исходит из уст Бьелсы", - сказал Вальверде.
Футболист "Реала" также сравнил нынешнего тренера клуба Карло Анчелотти и бывшего тренера Зинедина Зидана.
"Анчелотти и Зидан? Это то же самое, что смотреть футбол, разговаривать с нами и передавать планы. Это то же самое требование: они прекрасно знают каждого игрока, которым управляют. Более того, они постоянно излучают приятные ощущения", - заметил Вальверде.
Федерико Вальверде в этом сезоне за мадридский "Реал" забил 3 гола и отдал 2 голевых за 12 матчей "Реала" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Маркевич выделил игрока в матче против грузинов: Он может быть лидером на поле
- На фронте от действий армии РФ погиб украинский футбольный тренер
- Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией
- Победа сборной Украины, поражения молодежной и юношеских команд. Главные новости за 11 октября
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса