Вальверде сравнил тренеров, при которых он играл

Игрок "Реала" и сборной Уругвая Федерико Вальверде в интервью "France Football" сравнил тренеров, при которых он играл.

Полузащитник сразу же похвалил уругвайского тренера Марсело Бьелсу.

С Бьелсой ты работаешь намного больше. Физически и морально он убивает тебя, но в конце концов он реагирует на то, чего он ожидает от игр. Это желание давить, делать все интенсивно, это безумие, которое утомляет морально, но окупается в игровой день и доставляет удовольствие. Полезно поучиться тому, что исходит из уст Бьелсы", - сказал Вальверде.

Футболист "Реала" также сравнил нынешнего тренера клуба Карло Анчелотти и бывшего тренера Зинедина Зидана.

"Анчелотти и Зидан? Это то же самое, что смотреть футбол, разговаривать с нами и передавать планы. Это то же самое требование: они прекрасно знают каждого игрока, которым управляют. Более того, они постоянно излучают приятные ощущения", - заметил Вальверде.

Федерико Вальверде в этом сезоне за мадридский "Реал" забил 3 гола и отдал 2 голевых за 12 матчей "Реала" во всех турнирах.