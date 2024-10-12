Мбаппе отказался от вызова в сборную. Килиан хотел бы играть только в важных матчах – СМИ
Нападающий не заинтересован во всех играх Ле Бле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французское издание Foot Mercato сообщает, что Мбаппе отказался от вызова в сборную Франции на текущий международный перерыв. Он говорил об этом открыто и в федерации об этом знали.
Килиан решил, что главным приоритетом для него будет завоевание Золотого мяча 2025. Футболист хотел бы играть за Францию только в важных матчах. Групповой этап Лиги наций не относится к перечню приоритетных соревнований. Участие в неважных матчах – это риск получить травму.
В сентябре нападающий отыграл полный поединок против Италии на старте турнира, а затем вышел на 67-й минуте встречи с Бельгией.
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Источник:Footmercato
Опубликовал: Александр Симченко
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Вarcelinius
12.10.2024 в 22:49
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