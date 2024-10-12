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Мбаппе отказался от вызова в сборную. Килиан хотел бы играть только в важных матчах – СМИ

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Нападающий не заинтересован во всех играх Ле Бле

Мбаппе отказался от вызова в сборную. Килиан хотел бы играть только в важных матчах – СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французское издание Foot Mercato сообщает, что Мбаппе отказался от вызова в сборную Франции на текущий международный перерыв. Он говорил об этом открыто и в федерации об этом знали.

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Килиан решил, что главным приоритетом для него будет завоевание Золотого мяча 2025. Футболист хотел бы играть за Францию ​​только в важных матчах. Групповой этап Лиги наций не относится к перечню приоритетных соревнований. Участие в неважных матчах – это риск получить травму.

В сентябре нападающий отыграл полный поединок против Италии на старте турнира, а затем вышел на 67-й минуте встречи с Бельгией.

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Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе
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Источник:
Footmercato
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Вarcelinius
12.10.2024 в 22:49
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
12.10.2024 в 22:49
Подонок.
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