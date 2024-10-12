Мальте пришлось отменить домашний спарринг против Туркменистана. Команду соперников не выпустили из страны
Последнее слово было за государственной властью
Фото - turkmenportal.com
По данным футбольной ассоциации островной страны, матч не состоялся из-за того, что туркменская сборная не получила разрешение от власти на поездку в Мальту.
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В комментарии для Радио Азатлик, проживающий во Франции туркменский специалист в сфере спорта Мурат Курбанов рассказал, что его национальная сборная не смогла выехать из страны по политическим причинам. По его словам, авторитарный режим вмешивается во все сферы жизни.
В настоящее время сборная Туркменистана почти полностью состоит из игроков клуба "Аркадаг", который основал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом году.
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