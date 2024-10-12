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Мальте пришлось отменить домашний спарринг против Туркменистана. Команду соперников не выпустили из страны

Общие новости

Последнее слово было за государственной властью

Мальте пришлось отменить домашний спарринг против Туркменистана. Команду соперников не выпустили из страны

Фото - turkmenportal.com

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По данным футбольной ассоциации островной страны, матч не состоялся из-за того, что туркменская сборная не получила разрешение от власти на поездку в Мальту.

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В комментарии для Радио Азатлик, проживающий во Франции туркменский специалист в сфере спорта Мурат Курбанов рассказал, что его национальная сборная не смогла выехать из страны по политическим причинам. По его словам, авторитарный режим вмешивается во все сферы жизни.

В настоящее время сборная Туркменистана почти полностью состоит из игроков клуба "Аркадаг", который основал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом году.

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Источник:
Радио Азатлык
Опубликовал: Александр Симченко
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