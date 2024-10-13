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В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе

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С такой прической непросто играть

В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе

Фото - Anguila FA

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В социальных сетях завирусилось видео с форвардом сборной Ангильи Эйданом Сципио. Он вышел на замену в матче против Белиза в Лиге наций КОНКАКАФ.

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У 34-летнего нападающего "самые длинные волосы в современном футболе", утверждает сайт Dailysports. Длина его дредов – примерно полтора метра.

Футболист представляет сборную Ангильи с 2021 года. В его активе 7 матчей за национальную команду. На этот раз уступила Белизу 0:1 и после трех туров набрала всего 3 балла в группе В Дивизиона С. В следующем поединке коллектив выйдет на поле против островов Теркс и Кайкос.

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Источник:
En Una Baldosa, Dailysports
Опубликовал: Александр Симченко
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