В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе
С такой прической непросто играть
Фото - Anguila FA
В социальных сетях завирусилось видео с форвардом сборной Ангильи Эйданом Сципио. Он вышел на замену в матче против Белиза в Лиге наций КОНКАКАФ.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
У 34-летнего нападающего "самые длинные волосы в современном футболе", утверждает сайт Dailysports. Длина его дредов – примерно полтора метра.
No es fecha FIFA si no juega él.— En Una Baldosa (@enunabaldosa) October 11, 2024
Aedan Scipio ????????
pic.twitter.com/5aA1LZwFn0
Футболист представляет сборную Ангильи с 2021 года. В его активе 7 матчей за национальную команду. На этот раз уступила Белизу 0:1 и после трех туров набрала всего 3 балла в группе В Дивизиона С. В следующем поединке коллектив выйдет на поле против островов Теркс и Кайкос.
Популярное сейчас
- 906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча
- Вы такого точно не видели: Два боксера выпали из ринга во время поединка. Видео
- Шахтер вошел в топ-10 самых дорогих клубов не из топ-5 лиг
- Победа сборной Украины, поражения молодежной и юношеских команд. Главные новости за 11 октября
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек