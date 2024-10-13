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Эдерсон: Надеюсь, что Винисиус выигрывает Золотой мяч

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А как же Родри?

Эдерсон: Надеюсь, что Винисиус выигрывает Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал о своих предпочтениях футболисту, который должен выиграть награду "Золотой мяч".

“Я надеюсь, что Винисиус Жуниор выиграет “Золотой мяч”.

Он заслуживает этого всего, что он сделал в прошлом сезоне. С другой стороны, если Родри победит, я тоже буду рад”, – сказал Эдерсон.

Напомним, что голкипер представляет одну и ту же сборную с Винисиусом – Бразилию, а с Родри выступает в “Манчестер Сити”. Котировки букмекеров заявляют, что именно эти два футболиста являются одними из основных претендентов на "Золотой мяч".

Вручение награды состоится 28 октября в Париже.

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Золотой мяч Эдерсон Родри Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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