Эдерсон: Надеюсь, что Винисиус выигрывает Золотой мяч

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал о своих предпочтениях футболисту, который должен выиграть награду "Золотой мяч".

“Я надеюсь, что Винисиус Жуниор выиграет “Золотой мяч”. Он заслуживает этого всего, что он сделал в прошлом сезоне. С другой стороны, если Родри победит, я тоже буду рад”, – сказал Эдерсон.

Напомним, что голкипер представляет одну и ту же сборную с Винисиусом – Бразилию, а с Родри выступает в “Манчестер Сити”. Котировки букмекеров заявляют, что именно эти два футболиста являются одними из основных претендентов на "Золотой мяч".

Вручение награды состоится 28 октября в Париже.