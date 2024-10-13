Эдерсон: Надеюсь, что Винисиус выигрывает Золотой мяч
А как же Родри?
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Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал о своих предпочтениях футболисту, который должен выиграть награду "Золотой мяч".
“Я надеюсь, что Винисиус Жуниор выиграет “Золотой мяч”.
Он заслуживает этого всего, что он сделал в прошлом сезоне. С другой стороны, если Родри победит, я тоже буду рад”, – сказал Эдерсон.
Напомним, что голкипер представляет одну и ту же сборную с Винисиусом – Бразилию, а с Родри выступает в “Манчестер Сити”. Котировки букмекеров заявляют, что именно эти два футболиста являются одними из основных претендентов на "Золотой мяч".
Вручение награды состоится 28 октября в Париже.
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