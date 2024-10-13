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Бразильский правый вингер Эстеван: Мне очень нравятся Неймар и Криштиану Роналду, но я выделяю Месси

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Высказался о Месси и Роналду

Бразильский правый вингер Эстеван: Мне очень нравятся Неймар и Криштиану Роналду, но я выделяю Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский правый вингер Эстеван Виллиан, который 1 июля 2025 станет игроком "Челси", рассказал, кто для него является лучшим игроком в футболе.

"Некоторые люди рождаются с талантом, другим приходится много работать. Хорошие примеры - Месси и Роналду. У Месси есть талант, а у Роналду - усердие. Мне очень нравятся Неймар и Криштиану Роналду, но я выделяю Месси за все, что он сделал для футбола. То, как он играет, и то, что он делает за пределами поля - это то, на что я всегда должен равняться. Сегодня в футболе нужно посвятить себя полностью, придерживаться графика, тренироваться, передвигаться, заботиться о себе. Надо многим жертвовать, без преданности делу ничего не добьешься", — цитирует Эстевана The Guardian.

Напомним, в начале лета лондонский "Челси" на своем официальном сайте сообщил о трансфере Эстевана Виллиана. Добавим, что ориентировочная сумма трансфера составила 32 миллиона евро плюс бонусы.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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