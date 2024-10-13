"Хотелось приключений и новых испытаний", - Лингард о переезде в Южную Корею    

Игрок ФК "Сеул" Джесси Лингард рассказал в интервью The Times о перерыве в карьере и переход в новый клуб.

Люди задаются вопросом, почему я покинул Премьер-лигу и перешел в К-лигу, но мне хотелось приключений и новых испытаний. Когда я подписал контракт с "Сеулом", это было на два года, а не только в этом сезоне, потому что моя цель — принести команде трофеи и оставить здесь наследие. Я очень жажду этого, и мы вышли в плей-офф, это неплохой первый шаг, — начал он.

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Также Лингард решил воспользоваться временем после окончания контракта с "Ноттингемом", чтобы восстановиться после травмы, но главным образом для того, чтобы посвятить время своей семье, которой нужна была поддержка.

Практически весь сезон в "Ноттингеме"я страдал от боли. Иногда я играл через неё, а иногда мне было слишком больно играть вообще. Единственным лекарством был отдых, но летом, когда у меня закончился контракт, заболела тетя. Она была невероятным человеком – Памела Лингард – и вместе с моим дедушкой она заботилась обо мне большую часть моего детства, пока моя мать боролась с депрессией, – сказала он.

Игрок оставался с семьёй сколько мог, но тёти не стало. После дедушка игрока из-за случившегося впал в депрессию и он также умер.

В ноябре, когда умерла тетя, дедушка тяжело переживал это. Он впал в депрессию, страдал от эпизодов головокружения и также был госпитализирован. Он также нуждался в уходе, были похороны и произнесена речь, — добавил игрок.

После Лингард направился в Южную Корею. За 21 игру в "Сеуле" игрок забил 5 голов и отдал один ассист.