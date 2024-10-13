Юрген Клопп планирует не посещать стадионы до конца сезона – причина

По словам журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, на данный момент Юрген Клопп планирует не посещать стадионы до конца сезона 2024/25. Также на новой работе он планирует посетить каждую команду лично. Для этого ему придётся много путешествовать.

В первые несколько месяцев своего пребывания в должности, начиная с января 2025 года, он намерен работать в тени и будет много путешествовать, чтобы на месте познакомиться с командами Red Bull, - написал Плеттенберг.

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Юрген Клопп на днях стал глобальным руководителем футбола в системе "Ред Булл". По сообщениям журналиста Sky, его зарплата составит 10 – 12 млн евро в год. Немецкий специалист подписал долгосрочный контракт с возможностью уйти тренировать сборную Германии, если поступит такое предложение.