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Ямаль покидает сборную Испании и возвращается в клуб

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В сборной решили не рисковать игроком

Ямаль покидает сборную Испании и возвращается в клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ламин Ямаль, несмотря на улучшение состояния, возвращается в "Барселону".

По сообщениям испанской федерации футбола (RFEF), игрока отпускают во избежание получения травмы.

Уделяя приоритетное внимание здоровью игрока и во избежание риска получения травмы, в преддверии матча с Сербией принимается решение отпустить игрока, - написали в федерации.

В матче против сборной Дании игрок на 92-й минуте почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии левой ноги. Поскольку замена игроку была уже готова, Ямаль покинул поле.

Читайте такжеСостояние Ямаля улучшилось после дискомфорта

Утром медики провели обследование и не обнаружили травму. По словам врачей, боль связана с перегрузкой.

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Барселона Национальная сборная Испании Ламин Ямаль
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Источник:
RFEF
Опубликовал: Владислав Прийменко
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