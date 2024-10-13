Ямаль покидает сборную Испании и возвращается в клуб

Ламин Ямаль, несмотря на улучшение состояния, возвращается в "Барселону".

По сообщениям испанской федерации футбола (RFEF), игрока отпускают во избежание получения травмы.

Уделяя приоритетное внимание здоровью игрока и во избежание риска получения травмы, в преддверии матча с Сербией принимается решение отпустить игрока, - написали в федерации.

В матче против сборной Дании игрок на 92-й минуте почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии левой ноги. Поскольку замена игроку была уже готова, Ямаль покинул поле.

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Утром медики провели обследование и не обнаружили травму. По словам врачей, боль связана с перегрузкой.